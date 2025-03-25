Голикова заявила, что уровень бедности в России достиг рекордно низкого уровня

Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки По оперативной оценке Росстата, в 2024 году доля россиян с доходами ниже черты бедности составила 7,2%, что является самым низким показателем за всю историю Российской Федерации.
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