В НХЛ оценили шансы сборной России на Кубке мира

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) повышают вероятность выступления сборной России на Кубке мира-2028, но окончательное решение еще не принято.
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