Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Марко Рубио призвал к уступкам все стороны конфликта на Украине с целью его завершения

Марко Рубио призвал к уступкам все стороны конфликта на Украине с целью его завершения

Кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио на слушаниях в Сенате, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, заявил, что Украина не сможет ни при каких условиях вытеснить российские силы на те позиции, которые они занимали до начала РФ специальной военной операции.

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