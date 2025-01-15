Марко Рубио призвал к уступкам все стороны конфликта на Украине с целью его завершения

Кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио на слушаниях в Сенате, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, заявил, что Украина не сможет ни при каких условиях вытеснить российские силы на те позиции, которые они занимали до начала РФ специальной военной операции.
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