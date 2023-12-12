SHAMAN станет доверенным лицом Владимира Путина

Режиссер Никита Михалков, уроженец Тульской области певец Shaman (Ярослав Дронов) и гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев рассматриваются в качестве доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
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