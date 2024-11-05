В Тверской области столкнулись две иномарки — пострадала девочка-подросток

В Калязинском округе утром 4 ноября столкнулись две иномарки. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 1399 километре дороги Р132 «Золотое Кольцо» 53-летний водитель Пежо Партнер ехал со стороны деревни Дымово в сторону Калязина и на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Форд Фокус, который ехал из Твери в сторону Ярославля.