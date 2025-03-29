Сьерра-Леоне готова обсудить с "Аэрофлотом" прямое авиасообщение с Россией

Сьерра-Леоне рассматривает возможность прямого авиасообщения с Россией. Посол страны в РФ, Мохамед Йонгаво, сообщил о готовности вести переговоры с "Аэрофлотом", что откроет новые перспективы для туризма, образования и бизнеса между двумя странами.