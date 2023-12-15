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Премьер Орбан: Венгрия заблокировала в ЕС выделение 50 млрд евро Украине

Премьер Орбан: Венгрия заблокировала в ЕС выделение 50 млрд евро Украине

Венгрия проголосовала против выделения дополнительной финансовой помощи Украине от Евросоюза. Премьер-министр Виктор Орбан заявил в своем X (бывшем Twitter), что сообщество вернется к этому вопросу в 2024 году.

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