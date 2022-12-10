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Ван Гал покидает сборную Нидерландов: «Я чудесно провел время. Безумно больно вылетать вот так»

Ван Гал покидает сборную Нидерландов: «Я чудесно провел время. Безумно больно вылетать вот так»

Луи ван Гал покидает сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2022. В матче 1/4 финала нидерландцы проиграли Аргентине (2:2, по пенальти – 3:4).

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