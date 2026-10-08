В США застрелили мужчину, который пришел в суд с оружием

В американском Нэшвилле сотрудник службы безопасности суда застрелил мужчину, который явился в здание суда с оружием и попытался его применить.
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