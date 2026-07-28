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НФЛ призывает CFTC ужесточить правила для рынков спортивных прогнозов

НФЛ призывает CFTC ужесточить правила для рынков спортивных прогнозов

Национальная футбольная лига (НФЛ) призывает председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами Майкла Селига ограничить рынки спортивных прогнозов, утверждая, что предложенные агентством правила для контрактов на события не обеспечивают честности игр и защиты потребителей.

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