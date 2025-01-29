Царьград Фото: коллаж Царьграда Многочисленные меры соцподдержки - самый лакомый кусочек в России, который привлекает к нам большое количество приезжих, заметил Валерий Горюханов.
Самый лакомый кусочек в России: Создавали для русских - пользуются мигранты
Комментарии
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Владимир Тамбасов
Путинская миграционная политика в действии! Не зря коран целовал!
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3 час.
Ника
Так, добивайтесь принятия Закона, чтобы социальные выплаты были только для коренного населения. А остальные, пусть в своих странах получают, что им положено.
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2 час.
Юрий Николаев
Вот теперь и подумайте, для чего был поднят пенсионный возраст в России? Вот именно для этого. Что бы НЕ ПОДНЯТЬ жизненный уровень детям и пенсионерам России, а что бы содержать Этот СР ано азиатский и кавказзкий скот!
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57 мин.
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