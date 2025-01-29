Самый лакомый кусочек в России: Создавали для русских - пользуются мигранты

Так, добивайтесь принятия Закона, чтобы социальные выплаты были только для коренного населения. А остальные, пусть в своих странах получают, что им положено.

Юрий Николаев

Вот теперь и подумайте, для чего был поднят пенсионный возраст в России? Вот именно для этого. Что бы НЕ ПОДНЯТЬ жизненный уровень детям и пенсионерам России, а что бы содержать Этот СР ано азиатский и кавказзкий скот!