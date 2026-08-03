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FiNE NEWS

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Владислав Головин предложил создать федеральный ресурс поддержки малых предприятий народного ВПК

Владислав Головин, член высшего совета партии «Единая Россия» и Герой России, заявил о необходимости создания федерального ресурса для поддержки малых предприятий и мастерских народного военно-промышленного комплекса (ВПК).

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