Владислав Головин предложил создать федеральный ресурс поддержки малых предприятий народного ВПК

Владислав Головин, член высшего совета партии «Единая Россия» и Герой России, заявил о необходимости создания федерального ресурса для поддержки малых предприятий и мастерских народного военно-промышленного комплекса (ВПК).
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