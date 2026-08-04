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Отказ от знаменитой фамилии и работа в фастфуде: как живут дети и внучка Леонида Якубовича

Отказ от знаменитой фамилии и работа в фастфуде: как живут дети и внучка Леонида Якубовича

Леонид Якубович уже несколько десятилетий остается одним из самых узнаваемых лиц на отечественном телевидении.

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