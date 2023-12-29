Астрономы придумали беспроигрышный способ обнаружения воды и биологическо...

Астрономы придумали беспроигрышный способ обнаружения воды и биологической жизни в далёких мирахГруппа учёных из Массачусетского технологического института (MIT) и Бирмингемского университета (UB) опубликовала работу, в которой рассказала о беспроигрышном, на их взгляд, способе обнаружения биологической жизни и воды на планетах в других звёздных системах.