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Астрономы придумали беспроигрышный способ обнаружения воды и биологическо...

Астрономы придумали беспроигрышный способ обнаружения воды и биологическо...

Астрономы придумали беспроигрышный способ обнаружения воды и биологической жизни в далёких мирахГруппа учёных из Массачусетского технологического института (MIT) и Бирмингемского университета (UB) опубликовала работу, в которой рассказала о беспроигрышном, на их взгляд, способе обнаружения биологической жизни и воды на планетах в других звёздных системах.

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