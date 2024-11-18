Гадание не по науке

Почему депутаты наступают на тарологов? Скролю на выходных ленту новостей. Натыкаюсь на странную новость: в Российской академии наук заявили, что гадание на картах таро не основывается на научных представлениях, а потому является мошенничеством.
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