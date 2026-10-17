Released in theaters and on-demand Friday, the fact-based film "Clean Hands" was directed by Jake Allyn and stars Zach Braff and Esther McGregor.
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