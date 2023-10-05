Миллионы на цацки: почему Елена Зеленская постоянно позорится

Елену Зеленскую можно смело считать главным врагом украинской экономики. Во время недавнего визита в Нью-Йорк, пока президент Украины на Генеральной Ассамблее ООН требовал от Запада финансовой помощи, женщина решила прогуляться по бутикам «Большого яблока».
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