Миллионы на цацки: почему Елена Зеленская постоянно позорится

Елену Зеленскую можно смело считать главным врагом украинской экономики. Во время недавнего визита в Нью-Йорк, пока президент Украины на Генеральной Ассамблее ООН требовал от Запада финансовой помощи, женщина решила прогуляться по бутикам «Большого яблока».