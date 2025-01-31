«Зенит» поздравил Миллера с 63-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку! Вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться Петербург и вся Россия»

«31 января председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру исполняется 63 года. Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку и желаем Вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Мы уверены, что вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и вся Россия.