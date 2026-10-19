Министр экономики Армении Геворк Папоян в кулуарах COP17 отказался комментировать сообщения о вырубке леса азербайджанской стороной в Шикаохском заповеднике, заявив, что правительство интересует только происходящее в пределах 29 743 квадратных километров территории республики.