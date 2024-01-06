SK Hynix стала второй по величине компанией в Южной Корее — первое место у Samsung Ю...

SK Hynix стала второй по величине компанией в Южной Корее — первое место у SamsungЮжнокорейский полупроводниковый гигант SK Hynix занял второе место в рейтинге рыночной капитализации Корейской биржи на конец 2023 года благодаря росту акций на фоне ожиданий восстановления рынка памяти, сообщил ресурс Nikkei Asia.
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