Путин призвал ускорить строительство головных кораблей

Сроки строительства головных кораблей должны быть сокращены за счет проведения опытно-конструкторских работ на начальной стадии проектов, заявил президент России Владимир Путин 26 июня на совещании по вопросам кораблестроения.
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