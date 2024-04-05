Опять к трехзначным котировкам: вероятность нефти по 100 долларов растет Татьяна АрестоваЧлены ОПЕК+ не собираются смягчать ограничения на добычу нефти, даже несмотря на достижение ценами шестимесячных максимумов.
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