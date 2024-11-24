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Сын Эдуарда Артемьева рассказал об уроках музыки, семейных обедах и шутках Михалкова

Сын Эдуарда Артемьева рассказал об уроках музыки, семейных обедах и шутках Михалкова

26 ноября в Московском международном Доме музыки состоится концерт-посвящение Эдуарду Артемьеву. Metro поговорило с сыном композитора и продюсером мероприятия Артемием Артемьевым о сюрпризах программы, отцовском воспитании и семейных обедах.

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