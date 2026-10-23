Авария произошла в 10:00 часов у дома №4 по Московскому проспекту. «ТАНК» под управлением 55-летнего водителя столкнулся с «КАМАЗом», за рулем которого находился 48-летний мужчина.
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