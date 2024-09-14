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Баха. Почему вчерашний мигрант стал депутатом, и как он уволился после визита героев СВО

В подмосковном Пушкино глава таджикской диаспоры Бахромжон Хасанов, известный под прозвищем "Баха", одержал победу на парламентских выборах и теперь является депутатом.

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