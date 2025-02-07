В Госдуме «не поддержали» предложение Грина вынести импичмент Трампу

Заявления члена палаты представителей США от Демократической партии Эла Грина о намерении вынести импичмент президенту США Дональду Трампу не более чем популизм, это крайне маловероятно, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии