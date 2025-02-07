Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 504 подписчика

В Госдуме «не поддержали» предложение Грина вынести импичмент Трампу

В Госдуме «не поддержали» предложение Грина вынести импичмент Трампу

Заявления члена палаты представителей США от Демократической партии Эла Грина о намерении вынести импичмент президенту США Дональду Трампу не более чем популизм, это крайне маловероятно, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх