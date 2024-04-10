Связывала и лила воск на голову: Москвичка предстанет перед судом в Сочи за издевательства над двухлетним сыном Ей 32 года, в октябре 2023 она переехала на курорт и поселилась на улице Кубанской.
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Связывала и лила воск на голову: Москвичка предстанет перед судом в Сочи за издевательства над двухлетним сыном Ей 32 года, в октябре 2023 она переехала на курорт и поселилась на улице Кубанской.