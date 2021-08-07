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Почему русские цари нанимали в телохранители иностранцев, а не соотечественников

Почему русские цари нанимали в телохранители иностранцев, а не соотечественников

КУЛЬТУРОЛОГИЯ Сегодня телохранители, сопровождающие важную персону, никого не удивляют. Но они существовали на Руси издавна.

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