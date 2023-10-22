В России запустят сервис по открытию бизнеса и счета в банке «в один клик»

В России со следующего года появится цифровая платформа, которая даст возможность оформить бизнес онлайн, открыть банковский счет и получить электронную подпись в режиме «один клик», сообщили «Известиям» в секретариате вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.