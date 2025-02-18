Больше 600 дач бесплатно газифицируют под Новосибирском в 2025 году

Программа догазификации СНТ стартовала в Новосибирской области с 2024 года. Для того, чтобы протянуть газораспределительную сеть до садового товарищества, общее собрание членов СНТ должно принять решение о газификации участков.
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