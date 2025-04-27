Трамп меняет правила: готовность к его курсу ключевое для чиновников США

Американских госслужащих будут оценивать по их готовности поддерживать политику президента Трампа. С 2026 года кадровая политика перейдет под контроль Федерального управления кадров после ухода Илона Маска из DOGE.
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