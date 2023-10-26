Ван И: У Китая и США есть разногласия и общие интересы

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в Госдепартаменте сообщил, что у КНР и США достаточно разногласий, но имеются и общие интересы.
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