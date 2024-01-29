«Мощный удар»: ВС РФ пошли в наступление на трёх участках Донецкого направления: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 января 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: ВС РФ продвинулись на Лиманском направлении, где российские войска взяли еще несколько посадок по направлению к Ямполовке и Тернам, несмотря на сильное сопротивление врага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мощный прорыв»: ВС РФ взяли Котляровку и штурмуют Кисловку в Харьковской области: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 27.01.24 г.
- «В Киеве ошарашены манёвром ВС РФ в Авдеевке»: Российские штурмовики внезапно возникли в тылу ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 23 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости
- «Ужас по фронту»: ВС РФ ударили по позициям ВСУ «новым» оружием: Новости СВО, к утру 29 января 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине
Свежие комментарии