«Мощный удар»: ВС РФ пошли в наступление на трёх участках Донецкого направления: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 января 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: ВС РФ продвинулись на Лиманском направлении, где российские войска взяли еще несколько посадок по направлению к Ямполовке и Тернам, несмотря на сильное сопротивление врага.