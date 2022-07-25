38 неудавшихся, но смешных и забавных фотографий дикой природы

Ненадолго забудьте всё, что вы знали о фотографии! Фокус? Выбросьте из головы! Композиция? Никогда об этом не слышали! Свет? О чём вы! Тайминг? В топку его! А теперь адаптируем все эти принципы к фотографии дикой природы, и перед нами — очередная порция неудавшихся снимков с дикими животными, которые веселят и поднимают настроение!Ненадолго забудьте всё, что вы знали о фотографии! Фокус? Выбросьте из головы! Композиция? Никогда об этом не слышали! Свет? О чём вы! Тайминг? В топку его! А теперь адаптируем все эти принципы к фотографии дикой природы, и перед нами — очередная порция неудавшихся снимков с дикими животными, которые веселят и поднимают настроение! Все эти фотографии сделали участники сообщества "Crap Wildlife Photography" (название которого можно перевести как "Испорченная фотография дикой природы"), в котором каждая неудачная фотография только приветствуется, а не критикуется! все фотографии: © Crap Wildlife Photography .