«Фламенго» в поддержку Винисиуса будет играть с антирасистской нашивкой с черным кулаком и словом «борьба»

Бразильский клуб таким образом поучаствует в борьбе против расизма. На нашивке изображены черный кулак и слово «борьба» на испанском языке в знак поддержки Винисиуса, выступающего в Ла Лиге за «Реал».
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