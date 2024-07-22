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В МВД намерены затруднить доступ к получению прав на мототранспорт

В МВД намерены затруднить доступ к получению прав на мототранспорт

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына В МВД РФ захотели перекрыть лазейку в законе, позволяющую водителям автомобилей без обучения и экзаменов получать право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем.

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