В МВД намерены затруднить доступ к получению прав на мототранспорт

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына В МВД РФ захотели перекрыть лазейку в законе, позволяющую водителям автомобилей без обучения и экзаменов получать право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии