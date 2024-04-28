Тренер Игнатьев посоветовал "Спартаку" соблюдать игровые принципы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что столичному "Спартаку" в дерби против "Локомотива" необходимо постараться сконцентрироваться на выполнении игрового плана, чтобы добиться положительного результата.