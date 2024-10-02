Сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае дроппера IT-мошенников

С сообщением о мошенничестве в полицию обратился 63-летний житель Центрального района Сочи. Заявитель пояснил, что ему позвонил неизвестный, представился работником финансового учреждения и сообщил, что мошенники получили доступ к его счету в банке и аккаунту на портале Госуслуг.