Три больницы выплатят 1 млн рублей за ошибки при лечении ребёнка

Суд увеличил до 1 млн рублей компенсацию за нарушения при оказании медицинской помощи ребёнку. Ответственность распределили между районной больницей, станцией скорой медицинской помощи и областной детской клинической больницей.
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