Стройные девушки со всех сторон

ОбхохочешьсяСтройные девушки со всех сторонВернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРуслан КоролевНо действительно красоткиАлександр ПахоменкоНового ничего нет и в ближайшее время явно не будет.. Что у баб то и фотографа полное отсутствие помимо одежды ещё и мозгов..Сергей Семеновчего тебе не хватает в фотографиях? Они, явно, любительские, с определенной тематикой. Если ты ожидал чего-то другого, так это у тебя мозгов не хватает, чтобы понять, что можно ожидать от этих фоток. Не ходи сюда, не травмируй свою тонкую организацию.Николай Слешевпроходи мимо, унылаййй..ДЕДенис ЕфремовДевчонки супер...Комментировать
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