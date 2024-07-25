Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В СИЗО отправлен очередной деятель, тесно связанный с Тимуром Ивановым

В СИЗО отправлен очередной деятель, тесно связанный с Тимуром Ивановым

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-гендиректора "Военно-строительной компании" (ВСК) Минобороны РФ и бывшего руководителя ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам" Минобороны РФ Андрея Белкова.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Каждый &quot;Квакин&quot; в команде Тимура, сидел на теме ...
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