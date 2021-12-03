Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 202 подписчика

Свежие комментарии

  • Леонид -
    Полностью поддерживаюДепутат Чепа приз...
  • Леонид -
    Т.е. задача по освобождению Курской области не ставилась?Герасимов: армия ...
  • Юрий Кушнарев
    для укров оставили въезд только через "Шереметьево",с хорошими проверками и выпиныванием. Террористические акты от ни...Депутат Матвеев: ...

Омикрон-штамм оказался способным в три раза повышать риск повторного заражения COVID-19

Омикрон-штамм оказался способным в три раза повышать риск повторного заражения COVID-19

По наблюдениям специалистов Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), омикрон-штамм COVID-19 в три раза повышает риск повторного заболевания по сравнению с другими вариантами, в том числе дельта-штаммом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх