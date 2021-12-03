Омикрон-штамм оказался способным в три раза повышать риск повторного заражения COVID-19

По наблюдениям специалистов Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), омикрон-штамм COVID-19 в три раза повышает риск повторного заболевания по сравнению с другими вариантами, в том числе дельта-штаммом.
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