Шайба Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Тампа-Бэй» на выезде пропустила шесть шайб от «Нью-Йорк Айлендерс». В Элмонте (штат Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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