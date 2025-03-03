В России самыми распространенными регионализмами стали «закатка» и «сопка»

В России самыми распространенными региональными словами стали «закатка», «сопка» и «поребрик». Отмечается, что первое наиболее часто употребляют в Крыму, второе — в Хабаровском крае и Приморье, а третье — в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии