"Лишь бы не получить пинок": депутат Госдумы объяснил реакцию Шольца на интервью Путина

Михаил Шеремет назвал заявление канцлера Германии беспомощным и глупымДепутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет жёстко высказался о реакции канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина, которое он дал 6 февраля известному американскому журналисту Такеру Карлсону.
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