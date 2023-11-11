Милонов предложил ввести запрет для детей на газировку и фастфуд

Необходимо ввести запрет для детей на газированные напитки, вредные снеки и фастфуд. Об этом заявил 11 ноября заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, комментируя сообщения о росте числа россиян, страдающих ожирением.