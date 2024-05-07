Тенденция устойчивого роста. Потенциал рынка металлических конструкций набирает обороты

Руководитель комитета по металлоконструкциям Российского Союза Поставщиков Металлопродукции (РСПМ) Сергей Масленников, выступая на конференции «Оцинкованная и окрашенная сталь: тенденции производства и потребления», заявил, что в горизонте до 2030 года рынок металлоконструкций вырастет на 20−30%.