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Тенденция устойчивого роста. Потенциал рынка металлических конструкций набирает обороты

Тенденция устойчивого роста. Потенциал рынка металлических конструкций набирает обороты

Руководитель комитета по металлоконструкциям Российского Союза Поставщиков Металлопродукции (РСПМ) Сергей Масленников, выступая на конференции «Оцинкованная и окрашенная сталь: тенденции производства и потребления», заявил, что в горизонте до 2030 года рынок металлоконструкций вырастет на 20−30%.

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