В БПС РФ заявили о достаточном оснащении БПЛА на ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Силы Беспилотных систем России, которые работают на ореховском направлении, в достаточной степени обеспечены дронами российского производства, причем различных видов.
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