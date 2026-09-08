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ТАСС

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В БПС РФ заявили о достаточном оснащении БПЛА на ореховском направлении

В БПС РФ заявили о достаточном оснащении БПЛА на ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Силы Беспилотных систем России, которые работают на ореховском направлении, в достаточной степени обеспечены дронами российского производства, причем различных видов.

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