Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр _
    Ну очень длинная статья. Одно и тоже через предложение. Количество букв что ли автор набирал?Захожу я в миграц...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Хорошо, что эти животные-пшеки, "не сдаются". Твари, "волынскую резню " устроили в России ? Я мирный человек, но, буд...Иван Охлобыстин: ...
  • Александр
    В первом же предложении автора-ложь.Работы полно для тех,у кого руки из нужного места растут.Захожу я в миграц...

14 октября организаторы и партнеры Всероссийского экономического диктанта раскроют детали его проведения

14 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная восьмой общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», организованной Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров, включающих ведущие вузы России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх