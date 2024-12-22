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Обвал на Уолл-стрит может задеть большинство американцев

Обвал на Уолл-стрит может задеть большинство американцев

Американцы продолжают системное смягчение денежно-кредитной политике. Третий раз подряд в 2024 году совет управляющих ФРС США принял решение о снижении базовой учетной ставки на 0,25% или на 25 базисных пункта, до 4,25-4,50%.

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